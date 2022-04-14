Чуквезе — о голе в ворота «Баварии»: Эмери просто сказал, что я должен бежать

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Нападающий «Вильярреала» Самуэль Чуквезе рассказал об установке главного тренера Унаи Эмери на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Чуквезе — о голе в ворота «Баварии»: Эмери просто сказал, что я должен бежать
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Widmann - UEFA

«Он просто сказал мне, что я должен бежать! Он попросил, чтобы я постоянно бегал, если у меня нет мяча. Тот вечер сложился удачно. Это один из лучших моментов в моей жизни», — цитирует Чуквезе Goal.

По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года. Решающий мяч в ответном матче забил Чуквезе. В полуфинале подопечные Эмери сыграют с «Ливерпулем».

Ранее Фабио Капелло поделился мнением, почему команды Эмери хорошо выступают в еврокубках.

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