Капелло поделился мнением, почему команды Эмери хорошо выступают в еврокубках

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло высказался о выходе «Вильярреала» в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА после победы над «Баварией».

«Когда Эмери играет в кубках, он великолепный тренер. Он создан для них», — цитирует Капелло «Чемпионат».

Он также отметил, что в чемпионате Испании у Унаи Эмери возникают трудности, но в еврокубках его команда показывает прекрасные результаты, читая игру каждого соперника.

«Я очень хорошо помню, как Эмери был в «Спартаке». Но спрашивать, почему у него не получилось, нужно у него. Могу только судить о том, что у него выходит делать здесь и сейчас», — добавил Капелло.

По сумме двух встреч «Вильярреал» обыграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:1. Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2006 года.

Ранее главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал вылет команды после матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Вильярреалом».