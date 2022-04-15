Сидельников затруднился ответить, когда он проведёт следующий поединок

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников затруднился сказать, когда он проведёт следующий бой.

«С Bellator ещё не общался. Ждём информацию по турнирам. После будем связываться. Сложность в том, что в Европе подраться точно не получится — получить визу туда сложнее, чем в США. А американской тоже не имею. Поэтому всё откладывается на неопределённый срок. Думаю, в начале — середине лета можно будет провести бой. Если Токов будет драться в июне, то уже весной будем активно помогать ему в тренировках, следовательно, приводить и себя в форму», — заявил Сидельников в интервью RT.

Ранее Сидельников ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность вернуться в Россию.