Сидельников затруднился ответить, когда он проведёт следующий поединок

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Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников затруднился сказать, когда он проведёт следующий бой.
Сидельников затруднился ответить, когда он проведёт следующий поединок
  • РИА Новости

«С Bellator ещё не общался. Ждём информацию по турнирам. После будем связываться. Сложность в том, что в Европе подраться точно не получится — получить визу туда сложнее, чем в США. А американской тоже не имею. Поэтому всё откладывается на неопределённый срок. Думаю, в начале — середине лета можно будет провести бой. Если Токов будет драться в июне, то уже весной будем активно помогать ему в тренировках, следовательно, приводить и себя в форму», — заявил Сидельников в интервью RT.

Ранее Сидельников ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность вернуться в Россию.

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