Боец Bellator Сидельников рассказал о боях в российских организациях

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников ответил на вопрос, рассматривает ли он участие в российских промоушенах.

«Почему нет? Сейчас в России есть промоушены, которые находятся на виду. Пока я дерусь в Bellator, поэтому не могу говорить об этом. Но если завтра мне предложат интересного соперника и хороший гонорар в России, то какой смысл отказываться? Но разговоров об этом не было, поэтому и нечего обсуждать. Если говорить о российских организациях, то очень сильный тяжёлый дивизион в ACA. Не говорю, что непременно хотел попробовать свои силы там. Но не исключаю такой возможности», — заявил Сидельников в интервью RT.

Ранее Сидельников рассказал, по силам ли чемпиону Bellator в полутяжёлом весе Вадиму Немкову успешно выступать в дивизионе тяжеловесов.