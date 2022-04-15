Боец Bellator Сидельников рассказал о боях в российских организациях

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Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников ответил на вопрос, рассматривает ли он участие в российских промоушенах.
Боец Bellator Сидельников рассказал о боях в российских организациях
  • РИА Новости

«Почему нет? Сейчас в России есть промоушены, которые находятся на виду. Пока я дерусь в Bellator, поэтому не могу говорить об этом. Но если завтра мне предложат интересного соперника и хороший гонорар в России, то какой смысл отказываться? Но разговоров об этом не было, поэтому и нечего обсуждать. Если говорить о российских организациях, то очень сильный тяжёлый дивизион в ACA. Не говорю, что непременно хотел попробовать свои силы там. Но не исключаю такой возможности», — заявил Сидельников в интервью RT.

Ранее Сидельников рассказал, по силам ли чемпиону Bellator в полутяжёлом весе Вадиму Немкову успешно выступать в дивизионе тяжеловесов.

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