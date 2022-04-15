Сидельников уверен, что Немков может успешно подняться в тяжёлый вес
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«Между боями Вадим весит как тяжеловес, иногда даже больше, чем Валентин Молдавский. И, что немаловажно, хорошо чувствует себя. Поэтому не стоит исключать его переход в новый дивизион. Возможно, с годами сгонка стала даваться ему всё труднее как с физической, так и с психологической точки зрения», — заявил Сидельников в интервью RT.
Ранее Сидельников выразил мнение, что бой с Андерсоном не будет тяжёлым для Немкова.