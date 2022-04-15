Сидельников уверен, что Немков может успешно подняться в тяжёлый вес

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников ответил на вопрос, по силам ли чемпиону Bellator в полутяжёлом весе Вадиму Немкову успешно выступать в дивизионе тяжеловесов.

«Между боями Вадим весит как тяжеловес, иногда даже больше, чем Валентин Молдавский. И, что немаловажно, хорошо чувствует себя. Поэтому не стоит исключать его переход в новый дивизион. Возможно, с годами сгонка стала даваться ему всё труднее как с физической, так и с психологической точки зрения», — заявил Сидельников в интервью RT.

Ранее Сидельников выразил мнение, что бой с Андерсоном не будет тяжёлым для Немкова.