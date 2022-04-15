Сидельников считает, что бой с Андерсоном не будет тяжёлым для Немкова

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка между чемпионом Bellator в полутяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

«Лично я не считал его сильным соперником. Не думал, что он доберётся до финала, ведь в той подгруппе были и более сильные бойцы. Его успех стал для меня неожиданностью. Возможно, немного недооцениваю Андерсона, но лишь из-за уверенности в успехе Немкова. Думаю, Кори ему по зубам. И этот поединок станет для Вадима не самым сложным не только в карьере, но и в рамках Гран-при», — сказал Сидельников в интервью RT.

По его словам, изначально фаворитом турнира наравне с Немковым он считал Фила Дэвиса, однако Андерснон обладает мощным одиночным ударом, способным решить исход схватки.

«Но Вадим превосходит его во всём —«физике», выносливости, обладает более богатым техническим арсеналом. На какое место бы поставил Андерсона среди соперников Немкова? В пятёрку он входит. Но хоть я и считаю его не таким сильным бойцом, Андерсон всё же обладает большим опытом. Он выступал в UFC, дрался с именитыми бойцами. Но по моему субъективному мнению, он слабее Вадима. Возможно, я просто очень сильно болею за Немкова и желаю ему победы», — добавил Сидельников.

Ранее президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что Немкову по силам вывести Андерсона из зоны комфорта уже в начале боя.