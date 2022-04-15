Шестаков: Немкову по силам вывести Андерсона из зоны комфорта уже в начале боя

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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался о возможно ходе предстоящего поединка между чемпионом Bellator в полутяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.
Шестаков: Немкову по силам вывести Андерсона из зоны комфорта уже в начале боя
  • Legion-Media

«Вадиму по силам сломать план американца на бой, выведя его из зоны комфорта уже в начале схватки. Не секрет, что Кори Андерсон предпочитает занимать центр клетки и работать первым номером. Если Вадим сможет оттеснить американского спортсмена к сетке и вести бой на удобной для себя дистанции, это доставит массу неприятностей американскому спортсмену. В стойке Немков заметно сильнее, его арсенал богаче и разнообразнее, он может неприятно удивить и застать врасплох даже самого опытного соперника, каким является американец, ранее выступавший в UFC», — сказал Шестаков в интервью RT.

Он отметил, что слабым местом Андерсона является чувствительный подбородок, и Немков наверняка попытается этим воспользоваться.

«С учётом того, что американский спортсмен в ходе боя, как правило, пропускает много ударов, данный план выглядит реалистичным. У Вадима есть все шансы в третий раз защитить чемпионский пояс Bellator и забрать главный приз Гран-при. Хочу пожелать Вадиму удачи. Все самбистское сообщество будет болеть за участника команды Fedor Team», — заявил Шестаков.

Ранее глава FIAS назвал Немкова фаворитом боя с Андерсоном за титул Bellator.

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