Шестаков: Немкову по силам вывести Андерсона из зоны комфорта уже в начале боя

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался о возможно ходе предстоящего поединка между чемпионом Bellator в полутяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

«Вадиму по силам сломать план американца на бой, выведя его из зоны комфорта уже в начале схватки. Не секрет, что Кори Андерсон предпочитает занимать центр клетки и работать первым номером. Если Вадим сможет оттеснить американского спортсмена к сетке и вести бой на удобной для себя дистанции, это доставит массу неприятностей американскому спортсмену. В стойке Немков заметно сильнее, его арсенал богаче и разнообразнее, он может неприятно удивить и застать врасплох даже самого опытного соперника, каким является американец, ранее выступавший в UFC», — сказал Шестаков в интервью RT.

Он отметил, что слабым местом Андерсона является чувствительный подбородок, и Немков наверняка попытается этим воспользоваться.



«С учётом того, что американский спортсмен в ходе боя, как правило, пропускает много ударов, данный план выглядит реалистичным. У Вадима есть все шансы в третий раз защитить чемпионский пояс Bellator и забрать главный приз Гран-при. Хочу пожелать Вадиму удачи. Все самбистское сообщество будет болеть за участника команды Fedor Team», — заявил Шестаков.

Ранее глава FIAS назвал Немкова фаворитом боя с Андерсоном за титул Bellator.