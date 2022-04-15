Глава FIAS считает Немкова фаворитом боя с Андерсоном за титул Bellator

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился ожиданиями от предстоящего поединка между чемпионом Bellator в полутяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном.

«Разделяю прогноз букмекеров, считающих российского самбиста фаворитом предстоящего поединка. Вадим Немков — четырёхкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы по самбо, член команды Фёдора Емельяненко, боец, не имеющий слабых мест, продолжающий совершенствоваться и повышать свой уровень профессионального мастерства. Вадим — разносторонний боец, уверенно чувствующий себя как в стойке, так и в партере. Он любит и умеет импровизировать, менять тактику по ходу поединка, изматывать соперника как физически, так и морально», — сказал Шестаков в интервью RT.

При этом Адерсона эксперт считает однообразным и предсказуемым бойцом, делающим ставку на на проход в ноги, перевод соперника в партер и работу локтями. По словам Шестакова, сильными сторонами американца также можно назвать преимущество в росте, в размахе рук и родные стены.

«Тем не менее, при всей очевидной опасности американского бойца, оружие в его арсенале может утратить свои смертоносные свойства в противостоянии с российским самбистом. Вадим отлично борется в партере, кроме того, россиянин способен быстро восстанавливаться после тяжелых ударов и навязывать свой стиль борьбы. Эти навыки Вадим Немков наглядно продемонстрировал в последнем поединке с литовским спортсменом Джулиусом Англикасом», — подчеркнул Шестаков.

Ранее сообщалось, что Немков оказался легче Андерсона перед титульным боем в Сан-Хосе.