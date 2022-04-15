«Ванкувер» крупно обыграл «Аризону» в матче НХЛ, Подколзин набрал три очка

«Ванкувер Кэнакс» одержал разгромную победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счётом 7:1.

В составе «Кэнакс» дублями отметились Алекс Чиассон и Василий Подколзин, а также по разу отличились Шелдон Дрис, Элиас Петтерссон и Конор Гарланд. У гостей единственную шайбу забросил Эндрю Лэдд.

«Ванкувер» одержал пятую победу подряд и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Койотс» находятся на 16-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что два очка Евгения Дадонова помогли «Вегас Голден Найтс» разгромить «Калгари Флэймз» в матче НХЛ.