«Ванкувер» крупно обыграл «Аризону» в матче НХЛ, Подколзин набрал три очка
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Встреча прошла в Ванкувере и завершилась со счётом 7:1.
В составе «Кэнакс» дублями отметились Алекс Чиассон и Василий Подколзин, а также по разу отличились Шелдон Дрис, Элиас Петтерссон и Конор Гарланд. У гостей единственную шайбу забросил Эндрю Лэдд.
«Ванкувер» одержал пятую победу подряд и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Койотс» находятся на 16-й строчке на Западе.
Ранее сообщалось, что два очка Евгения Дадонова помогли «Вегас Голден Найтс» разгромить «Калгари Флэймз» в матче НХЛ.