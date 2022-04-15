Два очка Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Калгари» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» одержал крупную победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Калгари и завершилась в пользу гостей — 6:1.

В составе «Голден Найтс» шайбы забросили Евгений Дадонов, Джек Айкел, Майкл Амадио, Джонатан Маршессо, Николя Руа и Вильям Карлссон. Дадонов также отметился результативной передачей. У хозяев отличился только Диллон Дюбе.

«Вегас» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Флэймз» находятся на второй позиции на Западе.

Ранее сообщалось, что шайба Никиты Кучерова и голевой пас Михаила Сергачёва помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» одолеть «Анахайм Дакс» и выйти в плей-офф НХЛ.