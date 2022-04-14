Киевское «Динамо» расторгло контракт с футболистом и назвало его «сыном врага Украины»

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Руководство «Динамо» Киев расторгло контракт с нападающим команды Артуром Уваровым и назвало его «сыном врага Украины».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Мы не одобряем сталинские методы, в которых сын отвечает за своего отца. Клуб возмущён поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — написала пресс-служба киевского клуба.

Отмечается, что «Динамо» Киев не собирается останавливаться в поддержке и финансировании украинского народа и официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против независимости, целостности и суверенитета страны.

Напомним, что 18-летний футболист является сыном Максима Уварова — заместителя председателя комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, — который числится в списке врагов Украины.

Ранее сообщалось, что стала известна дата матча между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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