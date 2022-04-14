Колосков — о товарищеском матче между Россией и Ираном: было бы хорошо сыграть в Катаре

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Конечно, было бы хорошо сыграть в Катаре. Действительно, получится определённое присутствие сборной России. Такие товарищеские игры просто необходимы. Санкции — это вещь не вечная, команду надо готовить», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России не смогла сыграть с командой Польши 24 марта в рамках стыкового матча к ЧМ-2022 из-за отстранения национальной команды со стороны ФИФА и УЕФА.

29 марта Польша обыграла Швецию в финале стыков со счётом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира.

Ранее в РФС не подтвердили проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана.