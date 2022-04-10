В РФС не подтвердили проведение товарищеского матча с Ираном

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В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали ситуацию с достижением договорённости о проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.
В РФС не подтвердили проведение товарищеского матча с Ираном
  • РИА Новости

«РФС прорабатывает различные варианты обеспечения соревновательной практики для сборных команд в рамках зафиксированного ранее календарного плана на 2022 год. При этом никакие договорённости по состоянию на 10 апреля не зафиксированы», — цитирует представителя РФС «РБ Спорт».

Уточняется, что в РФС ждут решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

«От этого будет зависеть возможность реализации тех или иных сценариев», — сообщили в РФС.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Также на территории России запретили проведение международных матчей. 

Ранее сообщалось, что УЕФА даст России ответ по заявке на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 годах до 15 апреля.

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