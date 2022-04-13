Тихонов высказался об идее пригласить Бьорндалена в сборную России

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Четырёхкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов поделился мнением о том, что российский биатлон должен опираться на внутренние тренерские кадры, а не приглашать в сборную иностранцев.
Тихонов высказался об идее пригласить Бьорндалена в сборную России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В своё время мы привлекали к работе со сборной личных тренеров. Мой тренер Евгений Глинский частенько приезжал на сборы, и ему великий Александр Привалов доверял проводить тренировку. Для него это было счастьем, он набирался опыта», — цитирует Тихонова ТАСС.

Он добавил, что сейчас в России 14 высших учебных заведений физической культуры и академии, но во многих видах спорта преобладают иностранные специалисты.

«И сейчас Майгуров говорит о том, что разговаривал о работе с Бьорндаленом. Надо же было до такого догадаться. С такой историей биатлона мы ищем тренера там», — заключил Тихонов.

Напомним, что в настоящее время 48-летний Уле-Эйнар Бьорндален является главным тренером сборной Китая по биатлону, а его супруга — четырёхкратная олимпийская чемпионка из Белоруссии Дарья Домрачева — отвечает за подготовку женской команды.

Ранее четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов отреагировал на информацию о возможном приглашении в сборную России Бьорндалена.

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