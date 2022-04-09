Круглов: это будет фантастикой, если Бьорндален окажется в сборной России

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Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов отреагировал на информацию о возможном приглашении в сборную России Уле-Эйнара Бьорндалена.
Круглов: это будет фантастикой, если Бьорндален окажется в сборной России
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«Я убеждён, что сегодня получение передового опыта просто необходимо для дальнейшего развития отечественного биатлона. Тут даже нечего обсуждать. Поработать с самим Бьорндаленом, величайшим биатлонистом XXI века, профессионалом с большой буквы — огромный плюс. Здесь точно есть что перенять. И если вернуться к началу нашего разговора, кто, как не Бьорндален, знает, как формируется психология победителя. Это будет фантастикой, если норвежец когда-нибудь окажется в тренерском штабе сборной России. Лично я могу об этом только мечтать», — заявил Круглов в интервью RT.

Ранее Николай Круглов высказался о работе тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

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