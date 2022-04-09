Круглов — о работе Шашилова: абсурдно требовать высоких мест, если для этого нет предпосылок

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов высказался о работе тренера женской сборной России Михаила Шашилова.

«Убеждён, что оценку работе тренера должны давать профессионалы, глубоко погружённые в суть процессов. Это совет тренеров и Союз биатлонистов России. Мы с вами не находимся внутри и не владеем всеми нюансами. Соглашусь, хотелось бы видеть более высокие результаты в женской команде, но надо адекватно оценивать наш сегодняшний уровень и возможности», — заявил Круглов в интервью RT.

Он отметил, что, кроме Кристины Резцовой, никто из россиянок не входит в элиту мирового биатлона.

«Абсурдно требовать высоких мест, если для этого пока нет особых предпосылок. Во времена, когда в команде были Ольга Медведцева, Альбина Ахатова, Светлана Ишмуратова, Ольга Зайцева, Светлана Слепцова, мы, конечно, могли рассчитывать на медали. Так как это было поколение невероятно талантливых спортсменок. Девушки показывали стабильный результат на протяжении многих лет и объективно являлись лидерами мирового биатлона», — добавил Круглов.

Ранее Круглов заявил, что ему больше всего в сезоне запомнилось выступление сборной России на ОИ-2022.