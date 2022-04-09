Круглов заявил, что ему больше всего в сезоне запомнилось выступление сборной России на ОИ-2022

Четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов рассказал, что ему больше всего запомнилось в выступлениях сборной России в сезоне-2021/22.

«Я думаю, что всё-таки выступление нашей сборной на Олимпиаде. Это было интересно, ярко, волнительно и в какой-то степени даже неожиданно. Делая прогноз на Олимпиаду, руководство СБР рассчитывало на две медали. В каких именно гонках, история умалчивает. Но в итоге у нас серебро и три бронзы. Плюс практически в каждой гонке мы боролись за награды, а в некоторых — останавливались в шаге от подиума», — заявил Круглов в интервью RT.

Он также высказался о двух четвёртых местах Максима Цветкова на Олимпийских играх в Пекине.

«Это вообще отдельная история. Если говорить, максимум ли показала российская команда, то думаю, что нет. Два четвёртых места Макса, выступление в классической мужской эстафете и в смешанной свидетельствуют о том, что мы могли рассчитывать на большее. Но при этом показанный результат, на мой взгляд, также является очень достойным», — добавил Круглов.

Ранее Эдуард Латыпов поделился эмоциями после завоевания серебра в лыжной гонке на дистанции 50 км свободным стилем.