Губерниев назвал Овечкина ярчайшей звездой российского спорта в мире
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«Если говорить глобально, то это Овечкин, безусловно. Саша Большунов — ярчайшая звезда российского спорта, это без всяких сомнений. Но он является звездой европейской части мира, которая любит лыжи», — приводит слова Губерниева Sport24.
Комментатор также рассказал, что в России много ярких спортсменов, из которых сложно выбрать кого-то одного.
«По большому счёту, я бы поставил знак равенства между Овечкиным, Малкиным, Большуновым, Медведевым, Щербаковой и той же Камилой Валиевой, как бы кто к ней ни относился после Олимпиады», — добавил Губерниев.
В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфия Флайерз» Овечкин забросил первую шайбу в игре (9:2). Таким образом, он 131-й раз в карьере открыл счёт в матчах НХЛ.
Теперь россиянин делит с Бреттом Халлом второе место по данному показателю. Рекордсменом является Яромир Ягр (135).
Ранее Губерниев заявил о готовности работать на матчах с участием московского «Спартака».