Губерниев заявил о желании комментировать матчи «Спартака», потому что он акционер ЛУКОЙЛа

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о готовности работать на матчах с участием московского «Спартака».

«А может, мне начать комментировать матчи футбольного «Спартака»? Вот тут мы и позабавимся… Леонид? Зарема? Согласны? Кстати, если что, я акционер ЛУКОЙЛа и мне небезразличен «Спартак», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Константин Генич рассказал, что не будет комментировать игры «Спартака» из-за пожелания клуба. По словам комментатора, руководству команды не понравились его слова в матче с «Краснодаром» (0:1).

«Спартак» (30 очков) за шесть туров до окончания чемпионата занимает девятое место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ «Зенит» (52).

Ранее Зарема Салихова прокомментировала запрет «Матч ТВ» на упоминание её имени на сайте и в эфире телеканала.

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