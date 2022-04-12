ЦСКА планирует подписать контракты с арендованными легионерами

Короткая ссылка
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о ситуации с арендованными до конца сезона легионерами.
ЦСКА планирует подписать контракты с арендованными легионерами
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«С легионерами, которые у нас на контракте, никаких проблем возникнуть не должно. Что касается иностранцев, находящихся в аренде, надо будет смотреть по ситуации. Она регулярно меняется, и сейчас не хочется быть голословным», — цитирует Бабаева Bobsoccer.

Напомним, что в зимнее трансферное окно до конца сезона к клубу присоединились Жан-Филипп Гбамен, Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль.

После 24-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды — 43 очка. 

Ранее Александр Мостовой заявил, что для ЦСКА чемпионская гонка в РПЛ закончилась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить