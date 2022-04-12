ЦСКА планирует подписать контракты с арендованными легионерами
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«С легионерами, которые у нас на контракте, никаких проблем возникнуть не должно. Что касается иностранцев, находящихся в аренде, надо будет смотреть по ситуации. Она регулярно меняется, и сейчас не хочется быть голословным», — цитирует Бабаева Bobsoccer.
Напомним, что в зимнее трансферное окно до конца сезона к клубу присоединились Жан-Филипп Гбамен, Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль.
После 24-го тура РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды — 43 очка.
Ранее Александр Мостовой заявил, что для ЦСКА чемпионская гонка в РПЛ закончилась.