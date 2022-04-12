Мостовой: для ЦСКА чемпионская гонка в РПЛ закончилась

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал чемпионскую гонку в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я был одним из немногих, кто сказал, что ЦСКА внесёт интригу в чемпионскую гонку и поборется с «Динамо» и «Зенитом». После этих двух непонятных для меня потерь очков в матчах с «Уралом» и «Химками», я считаю, для них всё закончилось», — цитирует Мостового ТАСС.

После 24-го тура РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице. Команда в своём активе имеет 52 очка. «Динамо» с 49 очками расположилось на второй позиции. Тройку лучших замыкает ЦСКА (43 очка).

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