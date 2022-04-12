Отец Черышева заявил о желании Дениса вернуться в Россию

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о желании сына вернуться из Испании в Россию.

«У Дениса огромное желание приехать в Россию. Мы стали часто об этом говорить. Считаю, что у него огромные шансы приехать, играть и защищать цвета любого клуба, который будет в нём заинтересован», — цитирует Дмитрия «РБ Спорт».

Он добавил, что у Дениса не будет проблем на бытовом уровне в России, хотя он с пяти лет живёт в Испании, и отметил, что футболист всегда с радостью приезжает в Россию.

Черышев-младший всю карьеру выступает в Испании. В этом сезоне 31-летний игрок провёл 12 матчей в Примере, в которых сделал одну результативную передачу.

Ранее отец Черышева заявил, что его сын согласится выступать за «Спартак».