Медведев не стал комментировать трансферные слухи вокруг «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался отвечать на вопрос, кто из футболистов на трансферном рынке входит в сферу интересов клуба.

«Процесс не комментируется, только результат. В списке интересов — не менее 25 российских и иностранных игроков. Фамилии не обсуждаются», — приводит слова Медведева РИА Новости.

12 апреля журналист Илья Казаков написал в своём Telegram-канале, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Зелимхану Бакаеву, а также к хавбекам столичного «Локомотива» Рифату Жемалетдинову и Дмитрию Баринову.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко посоветовал Бакаеву покинуть «Спартак».