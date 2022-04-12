Медведев не стал комментировать трансферные слухи вокруг «Зенита»
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«Процесс не комментируется, только результат. В списке интересов — не менее 25 российских и иностранных игроков. Фамилии не обсуждаются», — приводит слова Медведева РИА Новости.
12 апреля журналист Илья Казаков написал в своём Telegram-канале, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Зелимхану Бакаеву, а также к хавбекам столичного «Локомотива» Рифату Жемалетдинову и Дмитрию Баринову.
Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко посоветовал Бакаеву покинуть «Спартак».