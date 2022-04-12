Червиченко посоветовал Бакаеву покинуть «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о будущем полузащитника Зелимхана Бакаева в составе московской команды.

«Почему не продлевают Бакаева? Думаю, что здесь не всё так однозначно. Может, он и сам не особо хочет продлевать контракт. Мне кажется, что лучше не протирать лавку в «Спартаке», а идти в тот клуб, где ты будешь играть, и самое главное — где тебе будут доверять. Думаю, что это не то, что хочется футболисту с амбициями», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

По его мнению, Бакаев является ярким футболистом, но ему нужна постоянная игровая практика. По этой причине эксперт считает, что у хавбека гораздо больше аргументов за то, чтобы уйти, чем за то, чтобы остаться в команде.

«Если у тебя не получается в «Спартаке», то не нужно сидеть на лавке и чего-то ждать. Можно попытаться реализовать себя в другом месте», — добавил Червиченко.

Бакаев является воспитанником «Спартака» и дебютировал за основу команды в 2014 году. В текущем сезоне он провёл в составе красно-белых 28 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Его действующий контракт с клубом истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к Бакаеву, а также к полузащитникам «Локомотива» Жемалетдинову и Баринову.