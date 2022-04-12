Журналист Казаков сообщил об интересе «Зенита» к Бакаеву, Жемалетдинову и Баринову

Санкт-петербургский футбольных клуб «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Зелимхану Бакаеву, а также к хавбекам столичного «Локомотива» Рифату Жемалетдинову и Дмитрию Баринову.

Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Илья Казаков.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провёл в составе красно-белых 28 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Баринов и Жемалетдинов — воспитанники «Локомотива». Дмитрий в текущем сезоне сыграл за железнодорожников 26 встреч и отметился двумя голевыми пасами, на счету Рифата — 23 игры, шесть голов и семь ассистов.

«Зенит», набравший 52 очка, после 24 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что убыток ФК «Зенит» сократился в 2021 году до 401,3 млн рублей.