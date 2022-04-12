Журналист Казаков сообщил об интересе «Зенита» к Бакаеву, Жемалетдинову и Баринову

Короткая ссылка
Санкт-петербургский футбольных клуб «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику московского «Спартака» Зелимхану Бакаеву, а также к хавбекам столичного «Локомотива» Рифату Жемалетдинову и Дмитрию Баринову.
Журналист Казаков сообщил об интересе «Зенита» к Бакаеву, Жемалетдинову и Баринову
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом в своём Telegram-канале написал журналист Илья Казаков.

Бакаев является воспитанником «Спартака». В этом сезоне он провёл в составе красно-белых 28 матчей, забил один мяч и отдал шесть результативных передач. Баринов и Жемалетдинов — воспитанники «Локомотива». Дмитрий в текущем сезоне сыграл за железнодорожников 26 встреч и отметился двумя голевыми пасами, на счету Рифата — 23 игры, шесть голов и семь ассистов.

«Зенит», набравший 52 очка, после 24 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что убыток ФК «Зенит» сократился в 2021 году до 401,3 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить