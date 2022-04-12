Убыток ФК «Зенит» сократился в 2021 году до 401,3 млн рублей

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По итогам 2021 года убыток петербургского футбольного клуба «Зенит» сократился на 83% и составил 401,35 млн рублей.
Убыток ФК «Зенит» сократился в 2021 году до 401,3 млн рублей
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчётность клуба, его выручка за год выросла на 6,6% — до 12,6 млрд рублей.

Прочие доходы команды составили 4,8 млрд рублей, сократившись в годовом выражении на 7,4%. Прочие расходы снизились на 73% — до 1,2 млрд рублей.

Управленческие расходы сине-бело-голубых по итогам 2021 года выросли на 4,3% и составили 1,04 млрд рублей, а расходы на оплату труда снизились на 1,4% — до 9,1 млрд рублей. 

Всего же собственники вложили в клуб 718,2 млн рублей, что в два раза больше, чем годом ранее.

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде обыграл «Ахмат». Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Семака. Петербургская команда лидирует в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 52 очка.

Ранее бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе.

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