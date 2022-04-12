Клаудиньо: из Дзюбы вышел бы отличный бразилец

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Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе.
Клаудиньо: из Дзюбы вышел бы отличный бразилец
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артёма и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец!» — цитирует Клаудиньо РИА Новости.

Он также отметил защитника сине-бело-голубых Данила Кругового.

Дзюба в нынешнем сезоне сыграл 33 матча в составе «Зенита», забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее Клаудиньо рассказал, что ему посоветовал Халк перед приездом в Россию.

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