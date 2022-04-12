Клаудиньо: из Дзюбы вышел бы отличный бразилец
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«Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артёма и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец!» — цитирует Клаудиньо РИА Новости.
Он также отметил защитника сине-бело-голубых Данила Кругового.
Дзюба в нынешнем сезоне сыграл 33 матча в составе «Зенита», забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.
Ранее Клаудиньо рассказал, что ему посоветовал Халк перед приездом в Россию.