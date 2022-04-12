Клаудиньо: из Дзюбы вышел бы отличный бразилец

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо поделился мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Дзюба очень техничный, сложно найти футболиста с габаритами Артёма и его техникой. Так что из него вышел бы отличный бразилец!» — цитирует Клаудиньо РИА Новости.

Он также отметил защитника сине-бело-голубых Данила Кругового.

Дзюба в нынешнем сезоне сыграл 33 матча в составе «Зенита», забил 12 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее Клаудиньо рассказал, что ему посоветовал Халк перед приездом в Россию.