Клаудиньо рассказал, что ему посоветовал Халк перед приездом в Россию

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо признался, что перед переездом в Россию разговаривал с бывшим футболистом сине-бело-голубых Халком.

«Халк сказал мне, что Россия — очень спокойная страна, любит футбол. Рассказал, что «Зенит» — превосходный клуб, в котором я быстро освоюсь, что мой игровой стиль очень подходит сине-бело-голубым. Посоветовал не расслабляться и сохранять голову холодной, и тогда всё получится», — цитирует Клаудиньо РИА Новости.

По его мнению, ему удалось применить советы соотечественника на практике, он надеется вписать своё имя в историю клуба.

Клаудиньо перешёл в «Зенит» в августе 2021 года. За это время он провёл за команду 26 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему улетал из России во время матчей сборных.