Клаудиньо рассказал, что ему посоветовал Халк перед приездом в Россию
- РИА Новости
«Халк сказал мне, что Россия — очень спокойная страна, любит футбол. Рассказал, что «Зенит» — превосходный клуб, в котором я быстро освоюсь, что мой игровой стиль очень подходит сине-бело-голубым. Посоветовал не расслабляться и сохранять голову холодной, и тогда всё получится», — цитирует Клаудиньо РИА Новости.
По его мнению, ему удалось применить советы соотечественника на практике, он надеется вписать своё имя в историю клуба.
Клаудиньо перешёл в «Зенит» в августе 2021 года. За это время он провёл за команду 26 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему улетал из России во время матчей сборных.