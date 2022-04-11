Форвард «Зенита» Алберто рассказал, почему улетал из России во время матчей сборных

Бразильский нападающий «Зенита» Юри Алберто прокомментировал своё отсутствие в России во время перерыва в чемпионате на матчи сборных.

«Я очень соскучился по дочке, мне хотелось её увидеть», — цитирует Алберто «Чемпионат».

Он добавил, что ему нужно было решить связанные с документами дочери вопросы, чтобы она смогла приехать навестить его в Россию.

«Мы каждый день созваниваемся, я показываю ей, как за окном идёт снег, она в восторге», — заключил Алберто.

Напомним, что в матче 24-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» уступил на своём поле «Зениту». Встреча в Грозном завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 39-й минуте гол забил Альберто, а на 90-й Александр Ерохин удвоил преимущество.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда в своём активе имеет 52 очка. «Ахмат» (32 очка) находится на седьмом месте.

Ранее Алберто высказался о матче с грозненским «Ахматом».