Терещенко — о дисквалификации Малкина: эмоции надо держать при себе

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об отстранении российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина за удар клюшкой защитника «Нэшвилл Предатор» (3:2 ОТ) Марка Боровецки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Надо уважать соперника. При всём уважении к Жене, свои эмоции надо держать при себе. Конечно, мы не знаем всех составляющих, что было сказано, но, так или иначе, эмоции надо держать в себе и быть выше этого», — приводит слова Терещенко «Чемпионат».

Встреча «Питтсбурга» и «Нэшвилла» прошла 11 апреля. Сразу после окончания второго периода Малкин ударил Боровецки клюшкой сначала по рукам, а затем по лицу. В итоге у соперника появилась на лице появилась кровь и он не смог продолжать матч. Малкин же получил четыре минуты штрафа.

Позже по итогам слушания департамента по безопасности игроков НХЛ было принято решение дисквалифицировать 35-летнего форварда на четыре матча. Также он будет обязан заплатить штраф в размере $190 тыс.

Ранее сообщалось, что Малкин установил рекорд по числу результативных передач в НХЛ среди россиян.