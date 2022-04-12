Аршавин подверг критике игру Глушакова в матче с ЦСКА
- РИА Новости
«Знаете, почему он так много пробежал? Посмотрите точность передач: каждая вторая — чужому. Если бы точность передач была повыше, то и общий пробег был бы ниже. Выигранные единоборства — 25%, одно из четырёх», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».
По его словам, он не понимает, почему в студии программы «8-16» восхищались игрой хавбека в минувшей встрече.
«Если бы я 11 тыс. м пробежал, меня в реанимацию увезли бы уже, думаю», — добавил Аршавин.
Причём сам Глушаков признал, что Аршавин прав, а матч с ЦСКА стал для него неудачным.
«Химки» обыграли ЦСКА со счётом 4:2. Глушаков в этом сезоне в общей сложности провёл 23 игры, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее Глушаков отреагировал на информацию о возможном конфликте в «Химках».