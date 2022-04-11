Глушаков — о возможном конфликте в «Химках»: собаки лают, караван идёт
- РИА Новости
«Конфликт в «Химках»? Собаки лают, караван идёт. Много что говорят, пишут или слухи распространяют. Мы знаем, что у нас находится в команде, это наша команда, мы сами разберёмся», — заявил Денис Глушаков в эфире «Матч Премьер».
Встреча между «Химками» и ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
«Химки» занимают 13-место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.
Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал победу подмосковных «Химок» в матче с ЦСКА.