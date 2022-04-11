Глушаков — о возможном конфликте в «Химках»: собаки лают, караван идёт

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков отреагировал на информацию о возможном конфликте в клубе.

«Конфликт в «Химках»? Собаки лают, караван идёт. Много что говорят, пишут или слухи распространяют. Мы знаем, что у нас находится в команде, это наша команда, мы сами разберёмся», — заявил Денис Глушаков в эфире «Матч Премьер».

Встреча между «Химками» и ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата России прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

«Химки» занимают 13-место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал победу подмосковных «Химок» в матче с ЦСКА.