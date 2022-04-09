Губерниев: я необходим «Химкам» в роли непробиваемого вратаря или мощного голеадора

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу подмосковных «Химок» в матче с московским ЦСКА в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) — 4:2.

«Я являюсь одним из самых известных людей Химок. Я восхищаюсь работой Сергея Юрана в «Химках». Считаю, что если за клуб играют сын главного тренера и сын главного акционера клуба, то и Губерниев необходим этой команде!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что готов выйти на замену в матче со «Спартаком», когда «Химки» будут выигрывать со счётом 6:0. По мнению Губерниева, он будет полезен команде Сергея Юрана в роли нападающего или вратаря.

Встреча между «Химками» и ЦСКА прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

У «Химок» отличились Илья Садыгов (9-я минута), Александр Руденко (52-я и 86-я) и Бесард Сабович (80-я). В составе ЦСКА забили Егор Ушаков (32-я минута) и Юсуф Языджи (44-я) — с пенальти.

Ранее Илья Садыгов рассказал, кому посвятил гол в ворота ЦСКА.

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