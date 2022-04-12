Малкин дисквалифицирован на четыре матча за удар соперника клюшкой в игре с «Нэшвиллом»
- AP
Как сообщается на сайте НХЛ, 35-летний форвард по итогам слушания департамента по безопасности игроков получил дисквалификацию на четыре матча.
Встреча «Питтсбурга» и «Нэшвилла» прошла 11 апреля. Сразу после окончания второго периода Малкин ударил Боровецки клюшкой сперва по рукам, а затем по лицу. В итоге у соперника появилась кровь на лице и он не смог продолжать матч. Малкин же получил четыре минуты штрафа.
Ранее сообщалось, что Малкин установил рекорд по числу результативных передач в НХЛ среди россиян.