Малкин дисквалифицирован на четыре матча за удар соперника клюшкой в игре с «Нэшвиллом»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был наказан за удар клюшкой по рукам и лицу защитника «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ) Марка Боровецки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщается на сайте НХЛ, 35-летний форвард по итогам слушания департамента по безопасности игроков получил дисквалификацию на четыре матча.

Встреча «Питтсбурга» и «Нэшвилла» прошла 11 апреля. Сразу после окончания второго периода Малкин ударил Боровецки клюшкой сперва по рукам, а затем по лицу. В итоге у соперника появилась кровь на лице и он не смог продолжать матч. Малкин же получил четыре минуты штрафа.

Ранее сообщалось, что Малкин установил рекорд по числу результативных передач в НХЛ среди россиян.