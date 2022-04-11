Кавазашвили сомневается, что Хайкин сможет заиграть на уровне РПЛ

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Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал успехи российского голкипера «Будё-Глимта» Никиты Хайкина в чемпионате Норвегии.
Кавазашвили сомневается, что Хайкин сможет заиграть на уровне РПЛ
  • РИА Новости

«Хайкин не провёл ни одного матча в РПЛ, зато дважды стал чемпионом Норвегии. Но это абсолютно другой уровень. Команды оттуда слабее российских. Там полно маленьких городов, коллективы из которых играют между собой. Местное первенство можно сравнить с чемпионатом Грузии. Конечно, вовсе не факт, что Никита и в Премьер-лиге играл бы столь ярко», — заявил в интервью RT Кавазашвили.

По его мнению, Хайкина вызвали четвёртым вратарём в сборную России на тренировочный сбор, чтобы посмотреть его в деле.

«Чтобы уверенно говорить что-то хорошее о футболисте, его необходимо хотя бы раз увидеть на сборе. Когда вратарь выходит даже на тренировку, многое сразу становится понятно», — заключил он.

Ранее Дмитрий Тяпушкин заявил, что его впечатляет игра Хайкина.

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