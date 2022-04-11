Тяпушкин заявил, что его впечатляет игра Хайкина

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Главный тренер «Саранска» Дмитрий Тяпушкин высказался об игре голкипера норвежского «Будё-Глимта» Никиты Хайкина в сезоне-2021/22.
Тяпушкин заявил, что его впечатляет игра Хайкина
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«Конечно, я не могу давать советов Карпину и Кафанову, тем более за вратарями мало наблюдать по телевизору. Нужно постоянно находиться рядом и участвовать в тренировочном процессе. Но меня игра Никиты впечатляет. Он показал, что, если у тебя не получается с ходу заиграть в Премьер-лиге, можно попытать шанс в Европе, и фактически подал пример молодым российским футболистам», — заявил Тяпушкин в интервью RT.

Ранее Тяпушкин заявил, что игра Хайкина излучает уверенность.

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