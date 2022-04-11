Косторная раскрыла подробности ухода от Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная прокомментировала решение покинуть тренерскую группу Этери Тутберидзе.

«Ситуация осталась между мной, Этери Георгиевной и тренерским штабом. Если мы расстались, значит, мы пришли к обоюдному решению. Это не так, что я кому-то насолила, а мне сказали: иди отсюда», — цитирует Косторную «Спорт-Экспресс».

Косторная призналась, что она и Тутберидзе, проанализировав всю ситуацию, решили, что пришло время расстаться.

18-летняя фигуристка подчеркнула, что поддерживает нормальные отношения с Тутберидзе.

«Не то что мы друг друга матом крыли, переругались все. Всё абсолютно спокойно, хорошо», — добавила она.

Косторная сообщила, что начала работать с Еленой Буяновой в ЦСКА.

Однако Буянова заявила, что ещё не взяла фигуристку к себе в группу.

Ранее Косторная показала первое совместное фото с Буяновой.