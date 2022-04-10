Кожевников — о результативности Овечкина: такого игрока больше не будет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Александр приносит огромную пользу «Вашингтону», да и нашему хоккею тоже. Овечкин у нас такой один», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в НХЛ есть и другие хорошие российские игроки, среди которых Кирилл Капризов, Евгений Малкин и Артемий Панарин. Однако эксперт считает, что ни одного из них нельзя сравнить с Овечкиным.

«Такого игрока больше не будет, я думаю. Может, через какое-то поколение», — добавил Кожевников.

В матче с «Питтсбургом» (6:3) Овечкин забросил свою 44-ю шайбу в сезоне и 774-ю в регулярных чемпионатах НХЛ в целом. Он занимает третье место в истории в списке снайперов, уступая лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.