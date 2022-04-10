Передача Ничушкина помогла «Колорадо» одержать шестую победу подряд в НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» в серии буллитов взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Ничушкина помогла «Колорадо» одержать шестую победу подряд в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 (Б) в пользу гостей.

В составе «Ойлерз» отличился Уоррен Фёгеле. У «Эвеланш» шайбу в основное время забросил Натан Маккиннон. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

В серии буллитов точнее оказались подопечные Джареда Беднара, решающий бросок нанёс Маккиннон.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» находится на пятой строчке. 

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» проиграл «Анахайм Дакс» в НХЛ, несмотря на гол Ивана Проворова.

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