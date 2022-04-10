Передача Ничушкина помогла «Колорадо» одержать шестую победу подряд в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» в серии буллитов взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счётом 2:1 (Б) в пользу гостей.

В составе «Ойлерз» отличился Уоррен Фёгеле. У «Эвеланш» шайбу в основное время забросил Натан Маккиннон. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей.

В серии буллитов точнее оказались подопечные Джареда Беднара, решающий бросок нанёс Маккиннон.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» находится на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Флайерз» проиграл «Анахайм Дакс» в НХЛ, несмотря на гол Ивана Проворова.