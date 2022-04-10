«Филадельфия» проиграла «Анахайму» в НХЛ, несмотря на гол Проворова

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«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Филадельфия» проиграла «Анахайму» в НХЛ, несмотря на гол Проворова
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Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счётом 3:5. При этом после двух периодов «Флайерз» вёл 2:0.

В составе хозяев отличились Трэвис Санхайм, Ронни Атард и российский защитник Иван Проворов. У «Дакс» шайбы забросили Сонни Милано, Зак Астон-Риз, Тревор Зеграс, Трой Терри и Дерек Грант.

«Анахайм» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Филадельфия» находится на 14-й строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Евгения Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Аризону» в НХЛ.

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