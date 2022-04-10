Шайба и передача Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Аризону» в НХЛ

«Вегас Голден Найтс» одержал крупную победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

В составе «Голден Найтс» отличились Зак Уайтклауд, Макс Пасиоретти, россиянин Евгений Дадонов, Брейден Макнэбб, Джейк Лешишин и Джек Айкел. Кроме того, Дадонов отметился результативной передачей.

У гостей единственную шайбу забросил Барретт Хэйтон.

Для «Койотс» это поражение стало третьим подряд.

Ранее сообщалось, что три очка Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» крупно обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.