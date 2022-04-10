Шайба и передача Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Аризону» в НХЛ

Короткая ссылка
«Вегас Голден Найтс» одержал крупную победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба и передача Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Аризону» в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

В составе «Голден Найтс» отличились Зак Уайтклауд, Макс Пасиоретти, россиянин Евгений Дадонов, Брейден Макнэбб, Джейк Лешишин и Джек Айкел. Кроме того, Дадонов отметился результативной передачей.

У гостей единственную шайбу забросил Барретт Хэйтон. 

Для «Койотс» это поражение стало третьим подряд. 

Ранее сообщалось, что три очка Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» крупно обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить