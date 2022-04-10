Шайба и передача Дадонова помогли «Вегасу» разгромить «Аризону» в НХЛ
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Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.
В составе «Голден Найтс» отличились Зак Уайтклауд, Макс Пасиоретти, россиянин Евгений Дадонов, Брейден Макнэбб, Джейк Лешишин и Джек Айкел. Кроме того, Дадонов отметился результативной передачей.
У гостей единственную шайбу забросил Барретт Хэйтон.
Для «Койотс» это поражение стало третьим подряд.
Ранее сообщалось, что три очка Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» крупно обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.