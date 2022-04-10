Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» крупно обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
Игра состоялась в Сент-Луисе и завершилась со счётом 6:1.
В составе хозяев дубль оформил Джастин Фолк, по одной шайбе забросили Ник Ледди, Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Роберт Томас. Тарасенко также отметился двумя результативными передачами, а Барбашёв — одной. У «Айлендерс» отличился Грант Хаттон.
«Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» находится на девятой строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что три очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Оттаву» в матче НХЛ.