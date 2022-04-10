Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Оттаву» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал крупную победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев дубль оформил Крис Крайдер, а также отличились россиянин Артемий Панарин, Эндрю Копп и Райан Строум. «Сенаторз» ответили только голом Остина Уотсона.

Панарин также отметился двумя результативными передачами. Таким образом, он набрал за игру три очка.

Российский голкипер «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 19 бросков.

Для «Рейнджерс» эта победа стала третьей подряд.

Ранее сообщалось, что шайбы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Питтсбург Пингвинз».