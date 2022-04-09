Вайцеховская: Авербуху потребуются два олимпийских цикла для воспитания звезд экстра-класса

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о решении хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

«Сколько времени может уйти на то, чтобы довести спортсменов до результатов экстра-класса? У Танит Белбин/Бенджамина Агосто (первой звёздной пары Шпильбанда и Зуевой) путь от начала работы до серебряных олимпийских медалей занял восемь лет, хотя выступить на Играх дуэт мог на четыре года раньше (не получилось из-за отсутствия гражданства у партнёрши). Никита Кацалапов и Виктория Синицина тоже шли к олимпийскому серебру два олимпийских цикла, хотя и этот путь мог оказаться значительно короче, не случись на нём нескольких смен тренеров и травмы, полученной партнёром накануне Игр-2018. Марина Зуева сумела сделать очень яркую, запоминающуюся пару из Дайсукэ Такахаси и Каны Мурамото в первый же год полноценных выступлений этих спортсменов в танцах. Фигуристы не попали на ОИ, но о них, так или иначе, заговорили все. Это к вопросу, какую роль может сыграть в танцах на льду выдающаяся постановка на достаточно средних по стажу и скатанности исполнителях», — заявила Вайцеховская.

48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Российский фигурист также занимается продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений.

Ранее Вайцеховская сообщила, что новость о тренерстве Авербуха не требует массовых обсуждений.