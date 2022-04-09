Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

«Способен ли приход Авербуха в тренерский танцевальный цех повлиять на российскую, а следом и на мировую иерархию в танцах? Если озвученным вопросом не задаваться уже сейчас, намерение вице-чемпиона Игр-2002 попробовать себя в тренерской профессии — это всего лишь его личное, не слишком значимое дело. И уж тем более не требующее массовых обсуждений в стиле «получится из Авербуха танцевальный тренер или нет». Если Илья сумеет взять на себя, помимо тренерских обязанностей, чисто менеджерские функции и в сжатые сроки создать вокруг себя коллектив, заточенный на решение задач высшего порядка, желающих работать в такой команде может найтись немало. В том числе и среди дуэтов достаточно высокого уровня. И если этот проект действительно сложится, это будет означать, что в стране появится ещё один мощный танцевальный центр», — заявила Вайцеховская.

48-летний Авербух объявил о начале тренерской карьеры. Российский фигурист также занимается продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал решение хореографа Авербуха начать тренерскую деятельность.