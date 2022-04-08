Мишин прокомментировал решение Авербуха начать тренерскую карьеру
- РИА Новости
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«Я с трудом нахожу ответ на вопрос о тренерских задатках Ильи. Перед нами специалист мирового класса», — заявил Мишин в беседе с «Газетой.Ru».
Российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.
Ранее Авербух высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).