Мишин прокомментировал решение Авербуха начать тренерскую карьеру

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал решение хореографа Ильи Авербуха начать тренерскую деятельность.

«Я с трудом нахожу ответ на вопрос о тренерских задатках Ильи. Перед нами специалист мирового класса», — заявил Мишин в беседе с «Газетой.Ru».

Российский фигурист занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. 8 апреля хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

Ранее Авербух высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU).