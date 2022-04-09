Кухарчук рассказал, что хочет попробовать себя в сборной России по футболу

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Нападающий «Химок» Илья Кухарчук признался, что хочет попасть в национальную команду России по футболу.
Кухарчук рассказал, что хочет попробовать себя в сборной России по футболу
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Когда будет дебютный вызов? Я не знаю, просто надо сказать главному тренеру сборной, что Кухарчук — как хорошее дорогое вино, с годами становится только лучше», — приводит слова Кухарчука «Бизнес Online спорт».

Форвард также отметил, что после отстранения от всех турниров престиж национальной сборной никуда не делся.

«Это по-прежнему так же престижно — иных мыслей и быть не может. Участвует — не участвует, неважно. Хочется надеть футболку с гербом своей страны», — добавил Кухарчук.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Кухарчук поделился мнением о главном тренере клуба Сергее Юране.

 

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