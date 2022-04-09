Кухарчук высказался о главном тренере «Химок» Юране

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением о главном тренере клуба Сергее Юране.

«Он себя в быту ведёт интересно — проявляет эмоции, шутит. Всё на хорошем уровне. Плюс его тренерский штаб: сильный аналитик, сильные помощники. Пока всё только прекрасно», — цитирует Кухарчука «Бизнес Online».

По его словам, в команде нет однообразного тренировочного процесса и каждую неделю на тренировках происходит что-то новое.

«Сергей Николаевич не готовил нас к возобновлению РПЛ. В футболе такое встречается редко, что команду готовит один наставник и перед началом сезона приходит другой. Наша работа — играть в футбол и исполнять установку тренера», — добавил Кухарчук.

Напомним, что 31-летний хавбек перешёл в «Химки» в 2019 году. В сезоне-2021/22 он провёл за команду 11 матчей и забил три мяча.

Подмосковный клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко.

Ранее член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков опроверг информацию о конфликте игроков команды с Юраном.