Шлеменко высказался о переносе боя RCC c Исмаиловым

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал новость об отмене боя с Магомедом Исмаиловым на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).

«В первую очередь, я понимаю, что здоровье для любого человека самое важное. Поэтому я в первую очередь желаю Маге максимально восстановиться, чтобы он решил все свои проблемы. Ну и придётся подождать, что делать», — цитирует Шлеменко «Матч ТВ».

По его словам, главное — чтобы Исмаилов полностью восстановился, потому что победа над травмированным соперником не будет считаться полноценной.

Турнир RCC перенесён на полтора месяца. Дело в том, что Исмаилову потребовалась операция на колене.

Изначально поединок должен был состояться в июле в Екатеринбурге. Новая дата боя пока не установлена.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко объяснил, почему возможное проведение реванша между Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко не имеет смысла.