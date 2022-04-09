Шлеменко высказался о переносе боя RCC c Исмаиловым
- РИА Новости
«В первую очередь, я понимаю, что здоровье для любого человека самое важное. Поэтому я в первую очередь желаю Маге максимально восстановиться, чтобы он решил все свои проблемы. Ну и придётся подождать, что делать», — цитирует Шлеменко «Матч ТВ».
По его словам, главное — чтобы Исмаилов полностью восстановился, потому что победа над травмированным соперником не будет считаться полноценной.
Турнир RCC перенесён на полтора месяца. Дело в том, что Исмаилову потребовалась операция на колене.
Изначально поединок должен был состояться в июле в Екатеринбурге. Новая дата боя пока не установлена.
35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.
37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.
Ранее Шлеменко объяснил, почему возможное проведение реванша между Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко не имеет смысла.