Шлеменко высказался о переносе боя RCC c Исмаиловым

Короткая ссылка
Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал новость об отмене боя с Магомедом Исмаиловым на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC).
Шлеменко высказался о переносе боя RCC c Исмаиловым
  • РИА Новости

«В первую очередь, я понимаю, что здоровье для любого человека самое важное. Поэтому я в первую очередь желаю Маге максимально восстановиться, чтобы он решил все свои проблемы. Ну и придётся подождать, что делать», — цитирует Шлеменко «Матч ТВ».

По его словам, главное — чтобы Исмаилов полностью восстановился, потому что победа над травмированным соперником не будет считаться полноценной.

Турнир RCC перенесён на полтора месяца. Дело в том, что Исмаилову потребовалась операция на колене. 

Изначально поединок должен был состояться в июле в Екатеринбурге. Новая дата боя пока не установлена.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Шлеменко объяснил, почему возможное проведение реванша между Сергеем Харитоновым и Александром Емельяненко не имеет смысла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить