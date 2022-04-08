Сёмин считает отличной идеей создание Кубка лиги

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию о создании нового турнира для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это отличная идея. Станет больше игр, станет больше игровой практики. Повысится интерес, если сделать его с материальной выгодой, то турнир будет очень хорошим», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По информации «РБ Спорт», клубы обсуждают создание Кубка лиги. Отмечается, что в новом турнире будут участвовать только команды из РПЛ. Такой сценарий рассматривается в случае, если российские клубы не смогут участвовать в еврокубках. В Кубке лиги будет предусмотрен солидный призовой фонд.

Ранее Вячеслав Колосков оценил идею возможного создания Кубка лиги.